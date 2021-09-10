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    Мадонна підкорила фанатів новим відео

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    Мадонна оприлюднила фрагмент відео з тренування - Мадонна підкорила фанатів новим відео

    Мадонна оприлюднила фрагмент відео з тренування

    Фото з відкритих джерел

    Співачка показала, як тренується

    Голлівудська співачка Мадонна підкорила фанатів новим відео, на якому показала фрагменти свого тренування. Відео співачка опублікувала в своєму Instagram.

    «Режим повного відновлення», – йдеться в дописі співачки до публікації.

    Минулого року Мадонна отримала серйозні травми коліна і стегна під час репетицій і виступів, а також скасувала низку концертів.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    Відео вже зібрало понад 650 тис. переглядів.

    Нещодавно Мадонна зустріла свої 63 роки. Знаменитість разом з дітьми, коханим і друзями полетіла в Італію на приватному літаку.

    Нагадаємо, Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі. Її статки становлять 1,7 млрд доларів.

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    Теги: співачка Instagram
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    Мадонна підкорила фанатів новим відео