Мадонна підкорила фанатів новим відео
Мадонна оприлюднила фрагмент відео з тренування
Співачка показала, як тренується
Голлівудська співачка Мадонна підкорила фанатів новим відео, на якому показала фрагменти свого тренування. Відео співачка опублікувала в своєму Instagram.
«Режим повного відновлення», – йдеться в дописі співачки до публікації.
Минулого року Мадонна отримала серйозні травми коліна і стегна під час репетицій і виступів, а також скасувала низку концертів.
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Відео вже зібрало понад 650 тис. переглядів.
Нещодавно Мадонна зустріла свої 63 роки. Знаменитість разом з дітьми, коханим і друзями полетіла в Італію на приватному літаку.
Нагадаємо, Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі. Її статки становлять 1,7 млрд доларів.