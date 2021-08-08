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    На честь дня народження: Софія Ротару показала фото з відпочинку

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    Софія Ротару сьогодні іменинниця - На честь дня народження: Софія Ротару показала фото з відпочинку
    Софія Ротару сьогодні іменинниця
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні співачці виповнилося 74 роки

    Народна артистка України в суботу, 7 серпня, святкує день народження – в 2021 році їй виповнилося 74 роки.

    На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка показала фотографію з відпочинку.

    Свято вона проводить в колі сім’ї на італійському курорті Форт-деї-Мармі.

    «Найкращий день», – підписала Ротару знімок.

    На фото вона позує в плаття, накидці, сонцезахисних окулярах і солом’яному капелюшку. В руках у співачки велосипед з кошиком квітів.

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    Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

    Нагадаємо, раніше став відомий гонорар Софій Ротару за концерт.

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    Теги: Софія співачка Instagram София Ротару
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    На честь дня народження: Софія Ротару показала фото з відпочинку