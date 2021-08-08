На честь дня народження: Софія Ротару показала фото з відпочинку
Софія Ротару сьогодні іменинниця
Фото з відкритих джерел
Сьогодні співачці виповнилося 74 роки
Народна артистка України в суботу, 7 серпня, святкує день народження – в 2021 році їй виповнилося 74 роки.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка показала фотографію з відпочинку.
Свято вона проводить в колі сім’ї на італійському курорті Форт-деї-Мармі.
«Найкращий день», – підписала Ротару знімок.
На фото вона позує в плаття, накидці, сонцезахисних окулярах і солом’яному капелюшку. В руках у співачки велосипед з кошиком квітів.
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Нагадаємо, раніше став відомий гонорар Софій Ротару за концерт.
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