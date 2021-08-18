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    Мадонна показала, як святкувала 63-річчя в Італії (фото, відео)

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    Мадонна з коханим - Мадонна показала, як святкувала 63-річчя в Італії (фото, відео)
    Мадонна з коханим
    Фото з Instagram Мадонни

    Співачка приватним літаком вирушила святкувати разом із дітьми та бойфрендом

    Популярна американська співачка Мадонна зустріла свої 63 роки. Знаменитість разом з дітьми, коханим і друзями полетіла в Італію на приватному літаку.

    Вечірка пройшла під відкритим небом і в стилі мамбо – кубинського танцю, який відомий в латиноамериканських країнах. Відповідні фото та відео виконавиця опублікувала на сторінці в Instagram.

    На кадрах видно, що Мадонна накрила великий стіл, навколо якого були ліхтарики та свічки.

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    Фото з Instagram Мадонни
    Фото з Instagram Мадонни

    Також співачка на камеру показала, як їсть морозиво зі своїм 27-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    Мадонна для святкування 63-річчя обрала блакитну сукню з яскравим принтом від бренду Versace.

    Нагадаємо, Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі.

    За підрахунками журналу Forbes, її статки становлять 1,7 млрд доларів.

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    Теги: співачка
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    Мадонна показала, як святкувала 63-річчя в Італії (фото, відео)