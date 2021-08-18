Мадонна показала, як святкувала 63-річчя в Італії (фото, відео)

Співачка приватним літаком вирушила святкувати разом із дітьми та бойфрендом

Популярна американська співачка Мадонна зустріла свої 63 роки. Знаменитість разом з дітьми, коханим і друзями полетіла в Італію на приватному літаку.

Вечірка пройшла під відкритим небом і в стилі мамбо – кубинського танцю, який відомий в латиноамериканських країнах. Відповідні фото та відео виконавиця опублікувала на сторінці в Instagram.

На кадрах видно, що Мадонна накрила великий стіл, навколо якого були ліхтарики та свічки.

Також співачка на камеру показала, як їсть морозиво зі своїм 27-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом.

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Мадонна для святкування 63-річчя обрала блакитну сукню з яскравим принтом від бренду Versace.

Нагадаємо, Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі.

За підрахунками журналу Forbes, її статки становлять 1,7 млрд доларів.

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