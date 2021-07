Мадонна потребовала освободить Бритни Спирс из-под опеки отца

«Мы вытащим тебя из тюрьмы», - выступила Мадонна

Мадонна высказалась в поддержку Бритни Спирс, с которой сотрудничала несколько раз на протяжении своей карьеры (например, на легендарном совместном выступлении с Кристиной Агилерой на MTV VMA). Вчера Мэдж опубликовала в Инстаграме свое фото в футболке с именем Бритни, потребовав освободить ее из-под опеки отца Джеймса Спирса.

«Верните этой женщине ее жизнь. Рабство давным-давно отменили! Смерть алчному патриархату, который веками так поступает с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы».

instagram.com/madonna/

