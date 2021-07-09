Мадонна потребовала освободить Бритни Спирс из-под опеки отца
«Мы вытащим тебя из тюрьмы», - выступила Мадонна
Мадонна высказалась в поддержку Бритни Спирс, с которой сотрудничала несколько раз на протяжении своей карьеры (например, на легендарном совместном выступлении с Кристиной Агилерой на MTV VMA). Вчера Мэдж опубликовала в Инстаграме свое фото в футболке с именем Бритни, потребовав освободить ее из-под опеки отца Джеймса Спирса.
«Верните этой женщине ее жизнь. Рабство давным-давно отменили! Смерть алчному патриархату, который веками так поступает с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы».
Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.
Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».
Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.