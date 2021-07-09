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    Мадонна потребовала освободить Бритни Спирс из-под опеки отца

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    Певица Мадонна - Мадонна потребовала освободить Бритни Спирс из-под опеки отца
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    «Мы вытащим тебя из тюрьмы», - выступила Мадонна

    Мадонна высказалась в поддержку Бритни Спирс, с которой сотрудничала несколько раз на протяжении своей карьеры (например, на легендарном совместном выступлении с Кристиной Агилерой на MTV VMA). Вчера Мэдж опубликовала в Инстаграме свое фото в футболке с именем Бритни, потребовав освободить ее из-под опеки отца Джеймса Спирса.

    «Верните этой женщине ее жизнь. Рабство давным-давно отменили! Смерть алчному патриархату, который веками так поступает с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы».

    instagram.com/madonna/
    instagram.com/madonna/

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Мадонна потребовала освободить Бритни Спирс из-под опеки отца