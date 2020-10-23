Мадрид знову посилює карантинні обмеження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також з 26 жовтня вводяться обмеження в деяких муніципалітетах і районах Мадрида

Обмеження набудуть чинності в суботу, 24 жовтня

Влади автономного регіону Мадрид знову прийняли рішення посилити обмежувальні заходи. Про це заявив міністр охорони здоров'я громади Енріке Руїс Ескудеро, передає El Pais.

Так, в регіоні заборонені зустрічі у приватних і громадських місцях з 00:00 до 6:00. В інший час доби діє обмеження на збори в шести осіб.

Після 23:00 бари і ресторани перестануть приймати відвідувачів. При цьому в робочий час максимальну кількість клієнтів барів і ресторанів всередині приміщень скорочується до 50% від місткості, на терасах – до 75%. Їжа та напої за стійками залишається під забороною.

Водночас магазини повинні закриватися в 22:00. При цьому місткість залишається на рівні 75%, в кіно, театрах, спортивних залах – 50%.

Також з 26 жовтня вводяться обмеження в деяких муніципалітетах і районах Мадрида. Жителі будуть виходити з дому лише з поважних причин: для відвідування роботи або навчання, а також для медичної консультації.

Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.