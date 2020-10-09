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    У Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19

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    <span>Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес</span> - У Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19
    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

    Раніше іспанський суд скасував запровадження локдауна в місті

    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес проводить екстрене засідання Кабінету міністрів з приводу введення надзвичайного стану в Мадриді через коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

    НС в Мадриді ініціювали, щоб ввести більш жорсткі антивірусні обмеження, не дивлячись на опір регіональних губернаторів.

    Вчора ввечері Санчес в ультимативній формі заявив голові регіонального уряду Мадрида Ісабель Діас Айюсо про необхідність введення локдауна в місті. У той же день мадридський суд скасував постанову національного уряду, який запровадив часткову ізоляцію в іспанській столиці і її передмістях.

    Як відомо, суд Іспанії визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.

    Нагадаємо, що Мадрид ізолюють: Іспанія вводить жорсткий карантин .

    До слова, Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан.

    Крім того, ВООЗ зробила невтішний прогноз для України. В організації попереджають, що до кінця року в Україні може фіксуватися до 9 тисяч нових хворих щодня. 

    суд надзвичайний стан Педро Педро Санчес коронавірус
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