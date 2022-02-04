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    Російське вторгнення. Макрон полетить до Путіна, а потім до Зеленського

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    Еммануель Макрон&nbsp;зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві наступного тижня - Російське вторгнення. Макрон полетить до Путіна, а потім до Зеленського
    Еммануель Макрон зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві наступного тижня
    фото: reuters

    Президент Франції відвідає Україну 8 лютого

    Президент Франції Еммануель Макрон збирається наступного тижня відвідати Україну та Російську Федерацію. Про це сьогодні повідомляє агентство Reuters із посиланням на Єлисейський палац.

    «Еммануель Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого – Україну», – йдеться у повідомленні.

    В офісі Макрона додали, що він зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві наступного дня після зустрічі з Володимиром Путіним.

    Очікується, що головною темою перемовин буде можливе російське вторгнення.

    Напередодні Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

    Для цього президент Франції провів окремі переговори з лідерами Росії та України. Він спробував домогтися прогресу в питанні про статус Донбасу і доклав зусиль для зниження напруженості в регіоні.

    Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

    Цього тижня Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним. Крім того, Байден і Макрон провели перемовини. А перед тим Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну.

    Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі».

    Повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

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    Теги: Росія Путін Франція політика Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент
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    Російське вторгнення. Макрон полетить до Путіна, а потім до Зеленського