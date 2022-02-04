Російське вторгнення. Макрон полетить до Путіна, а потім до Зеленського

Президент Франції відвідає Україну 8 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон збирається наступного тижня відвідати Україну та Російську Федерацію. Про це сьогодні повідомляє агентство Reuters із посиланням на Єлисейський палац.

«Еммануель Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого – Україну», – йдеться у повідомленні.

В офісі Макрона додали, що він зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві наступного дня після зустрічі з Володимиром Путіним.

Очікується, що головною темою перемовин буде можливе російське вторгнення.

Напередодні Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

Для цього президент Франції провів окремі переговори з лідерами Росії та України. Він спробував домогтися прогресу в питанні про статус Донбасу і доклав зусиль для зниження напруженості в регіоні.

Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

Цього тижня Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним. Крім того, Байден і Макрон провели перемовини. А перед тим Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі».

Повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».