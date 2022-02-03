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    Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили

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    Діалог між президентами України та Франції триває - Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили
    Діалог між президентами України та Франції триває
    фото: Володимир Зеленський/ Тwitter

    Лідери держав обговорили активізацію переговорів у Нормандському форматі

    Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив протидію безпековим викликам та активізацію Нормандського формату. Про це президент України написав у Тwitter.

    «Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату», – зазначив Зеленський.

    Глава держави додав, що в ході розмови узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.

    Це друга розмова президентів за тиждень. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

    Раніше Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

    До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

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    Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент
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    Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили