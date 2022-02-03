Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили

Діалог між президентами України та Франції триває

Лідери держав обговорили активізацію переговорів у Нормандському форматі

Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив протидію безпековим викликам та активізацію Нормандського формату. Про це президент України написав у Тwitter.

«Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату», – зазначив Зеленський.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії. pic.twitter.com/MEnvxrPIhv — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022

Глава держави додав, що в ході розмови узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.

Це друга розмова президентів за тиждень. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

Раніше Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».