Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили
Лідери держав обговорили активізацію переговорів у Нормандському форматі
Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив протидію безпековим викликам та активізацію Нормандського формату. Про це президент України написав у Тwitter.
«Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату», – зазначив Зеленський.
Продовжили діалог з @EmmanuelMacron щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії. pic.twitter.com/MEnvxrPIhv— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022
Глава держави додав, що в ході розмови узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.
Це друга розмова президентів за тиждень. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.
Раніше Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.
Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.
До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.
Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».