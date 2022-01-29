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    Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну

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    Зеленський поговорив телефоном з Макроном - Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну
    Зеленський поговорив телефоном з Макроном
    фото: Офіс президента

    Зеленський обговорив з Макроном відновлення роботи «нормандського формату»

    Президент Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це він повідомив у своєму Instagram.

    Зеленський повідомив, що поговорив телефоном з лідером Франції Еммануелем Макроном та обговорив «нормандський формат».

    Він опублікував своє фото з телефонною трубкою у руці, супроводживши його підписом.

    «Розмова з другом та надійним партнером України Еммануелем Макроном. Ми раді відновленню роботи «нормандського формату» – це один із кроків заради миру. Поки є сприятливий клімат для діалогу, потрібно наповнювати час зустрічами та переговорами. Поки продовжуються дипломатичні зусилля, можливість подальшої ескалації зменшується», – написав український лідер.

    У своєму Twitter-акаунті Зеленський повідомив, що сказав Макрону, що його активна позиція зробила можливою зустріч радників лідерів країн «Нормандської четвірки».

    «Домовилися не вповільнювати темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується», – наголосив глава держави.

    Раніше Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

    До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

    Нагадаємо, CNN спровокувала трансатлантичний скандал після вчорашньої телефонної розмови Байдена і Зеленського. Президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

    Теги: Нормандський формат Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент
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    Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну