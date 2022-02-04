Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського

Президент Франції вважає, що треба закликав прискорити мирний процес щодо Донбасу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність прискорити мирний процес щодо Донбасу. Він вважає, що Москва підтримує проросійських сепаратистів на Донбасі з 2014 року. Про це повідомляє France 24.

Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

Для цього президент Франції провів окремі переговори з лідерами Росії та України. Він спробував домогтися прогресу в питанні про статус Донбасу і доклав зусиль для зниження напруженості в регіоні.

Макрон підкреслив як Путіну, так і Зеленському важливість обговорення умов досягнення стратегічного балансу, щоб знизити напруженість на місцях і гарантувати безпеку в Європі.

Як відомо, напередодні Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

До слова, Макрон, Путін та Зеленський готуються до важливої розмови.

Учора Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним. Крім того, Байден і Макрон провели перемовини. А перед тим Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі».

Повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».