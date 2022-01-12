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    «Нормандський формат»: Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією

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    Глава МЗС Франції заявив про повернення &laquo;нормандського формату&raquo; до робочого стану - «Нормандський формат»: Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією
    Глава МЗС Франції заявив про повернення «нормандського формату» до робочого стану
    фото з відкритих джерел

    Глава МЗС Франції заявив про відновлення «нормандського формату»

    Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що «нормандський формат» повернуто до робочого стану. Відповідну заяву він зробив під час свого виступу в комісії із закордонних справ Національних зборів країни, передає ТАСС.

    «Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював», – сказав міністр.

    За його словами, країнам-учасницям «нормандської четвірки» (Німеччині, Росії, Україні та Франції) слід обговорити такі питання: обмін полоненими, гуманітарні перспективи, відведення важкого озброєння та статус Донбасу.

    Одночасно глава МЗС нагадав, що «в минулі дні представники Франції та Німеччини провели дискусії в Києві та Москві».

    Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією. «Такий діалог має вестися без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки», – додав він.

    Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

    Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

    Теги: Нормандський формат МЗС Росія США Франція обмін полоненими озброєння час
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    «Нормандський формат»: Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією