«Нормандський формат»: Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією

Глава МЗС Франції заявив про відновлення «нормандського формату»

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що «нормандський формат» повернуто до робочого стану. Відповідну заяву він зробив під час свого виступу в комісії із закордонних справ Національних зборів країни, передає ТАСС.

«Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював», – сказав міністр.

За його словами, країнам-учасницям «нормандської четвірки» (Німеччині, Росії, Україні та Франції) слід обговорити такі питання: обмін полоненими, гуманітарні перспективи, відведення важкого озброєння та статус Донбасу.

Одночасно глава МЗС нагадав, що «в минулі дні представники Франції та Німеччини провели дискусії в Києві та Москві».

Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією. «Такий діалог має вестися без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки», – додав він.

Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».