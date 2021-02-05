Масковий режим обрушив продаж м'ятних жуйок та льодяників

Через пандемію коронавірусу люди почали менше купувати жуйки

У зв'язку з обов'язковим масковим режимом продаж жуйок знизився

З приходом пандемії коронавірусу і введенням соціальної дистанції між людьми і маскового режиму обрушилися продажі м'ятних жуйок і льодяників для освіження дихання. Про це повідомляє The Business Insider.

Відповідно до звітності компанії Hershey за останній квартал минулого року, продажу жуйок і льодяників впали на 20 відсотків через те, що люди стали носити маски. Хоча загальні продажі Hershey виросли на 5 відсотків, але у цьому заслуга випічки і солоних закусок.

«На функціональну потребу в освіженні дихання продовжує впливати соціальне дистанціювання», – прокоментував представник компанії.

Щоб виправити ситуацію, Hershey запустила рекламну кампанію, яка підносить м'ятні цукерки як засіб для освіження дихання після декількох годин носіння маски.

До слова, стало відомо, скільки українців оштрафували через відсутність маски.

Нагадаємо, що в Україні порушникам маскового режиму впродовж свят виписали 6,5 тисяч штрафів.