Нові штрафи за порушення маскового режиму. Європейська бізнес-асоціація зробила спеціальну заяву



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ЄБА виступає проти нових штрафів для бізнесу за недотримання маскового режиму

Парламент пропонує два нових закони зі штрафами для бізнесу, однак не всі посадовці носять маску – ЄБА

На бізнес нині покладена надмірна відповідальність за недотримання відвідувачами масочного режиму. До існуючих штрафів парламент України хоче додати ще – у липні у Верховній Раді було зареєстровано дві законодавчі ініціативи, покликані посилити відповідальність закладів за порушення масочного режиму відвідувачами. Такі рішення є додатковим тягарем для бізнесу, який і так сильно постраждав від введення карантину, вважають експерти Європейської бізнес-асоціації. Відповідну заяву фахівці оприлюднили 10 серпня.

«Впровадження жорстких штрафів для бізнесу навряд чи допоможе зупинити розповсюдження вірусу, натомість це фінансово обтяжить і без того економічно постраждалий за час карантину бізнес, – вважає Крістіна Лініченко, керівник FMCG напрямку Європейської Бізнес Асоціації. – Варто апелювати до свідомості громадян та проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності користуватися засобами індивідуального захисту у громадських місцях, а не перекладати контроль та відповідальність на бізнес. До того ж, ми вважаємо несправедливими такі санкції до компаній у той час як навіть публічні особи не завжди дотримуються масочного режиму. Правила мають бути рівними для всіх».

Зокрема, йдеться про законопроєкти №3890 та №3891, які, на переконання підприємців, встановлюють надмірну відповідальність бізнесу та запроваджують обтяжливі штрафи за дії відвідувачів.

Асоціація вважає, що норми вищезгаданих документів порушують принцип справедливості, значно обтяжують діяльність бізнесу та, до того ж, містять низку термінологічних неточностей, які можуть бути двояко трактовані контролюючими органами.

Так, законопроєкт №3890 передбачає штраф для громадських закладів за невжиття заходів щодо перебування відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а також пропуск їх у такі місця. На це представники компаній зазначають, що заклади організовують контроль за наявністю маски у відвідувача на вході в приміщення, проте забезпечити спостереження протягом усього часу перебування особи у приміщенні доволі складно, оскільки необхідно залучати додатковий ресурс.. А втім, за таке порушення пропонується стягувати штраф від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн за одного відвідувача, що порушує правила. Тут також є грунт для маніпуляцій, стверджують в Асоціації. Зокрема, така норма створює простір для недобросовісної конкуренції. Наприклад, власники закладів зможуть навмисно направити до конкурента особи, яка зніме маску в його приміщенні.

Окрім цього, велике питання постає у власників бізнесу щодо порушників масочного режиму. Якщо йдеться про фізичне затримання такого відвідувача до прибуття поліції за викликом, то:

По-перше, виникає питання про законність таких дій суб’єкта господарювання;

По-друге, фізично не всі працівники служби охорони зможуть це забезпечити;

По-третє, в практиці викликів поліції бувають випадки, коли правоохоронці відмовляються виїжджати на виклики про відмову громадян надягти маску в торгівельному залі.

Зважаючи на це, Асоціація пропонує закріпити за бізнесом тільки обов’язок попередити відвідувача, який намагається увійти до громадського місця чи громадського транспорту без маски, про необхідність її одягнути, а також не запроваджувати нові штрафи для бізнесу.