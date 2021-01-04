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    В Україні порушникам маскового режиму впродовж свят виписали 6,5 тисяч штрафів

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    Поліція виписала 6500 штрафів за відсутність маски&nbsp; - В Україні порушникам маскового режиму впродовж свят виписали 6,5 тисяч штрафів
    Поліція виписала 6500 штрафів за відсутність маски 
    Фото з відкритих джерел

    Українці отримали майже сім тисяч штрафів за порушення ходіння «без масок»

    В Україні під час святкування новорічних свят правоохоронці виписали 6500 тисяч штрафів порушникам маскового режиму. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Так, під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського голова Національної поліції Ігор Клименко проінформував щодо порушників карантину.

    «За порушення маскового режиму впродовж новорічних святкувань правоохоронці склали 6500 протоколів», – зазначив Ігор Клименко. 

    Нагадаємо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

    Теги: українці карантин Ігор Клименко коронавірус
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