Масова вакцинація приборкала поширення Covid в Ізраїлі

Щеплення зменшило кількість випадків Covid-19, при цьому рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%

У Ізраїлі, що є країною із найбільшою часткою щеплень проти Covid-19, через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень та госпіталізацій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ізраїльські вчені оприлюднили дані попередніх спостережень за результатами національної програми імунізації, яка розпочалася 20 грудня. Покращення показників кількості нових випадків захворювання та госпіталізованих пацієнтів відбулося через 21 день після початку кампанії вакцинації. Науковці уточнюють, що для оцінки реального ефекту від вакцин потрібно більше часу.

Вчені з Науково-дослідного інституту Вейцмана в Реховоті констатують, що оскільки Ізраїль є однією з перших країн, яка здійснила масштабну кампанію вакцинації громадян, то дані їх досліджень можуть представляти великий інтерес для багатьох країн світу.

«Вакцина має високу ефективність у зменшенні кількості випадків Covid-19, госпіталізацій та рівня смертності», – розповіла доцентка кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту Двіра Аран.

Використовуючи інформацію про зараження й госпіталізованих пацієнтів серед вакцинованих осіб, Аран виявив, що щеплення зменшило кількість випадків Covid-19, при цьому рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.

Вчені також констатували, що ефективність вакцин залежить від правильності транспортування та зберігання препарату, а люди похилого віку потенційно мають знижену або відтерміновану реакцію на вакцинацію через вікові особливості їх імунної системи.

Дослідники допускають також, що ефективність вакцини є дещо меншою при контакті з новими штамами вірусів, включаючи мутовані варіанти Covid з Великої Британії та Південної Африки.

Нагадаємо, в Україні станом на 6 лютого зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

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