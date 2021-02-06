  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві за добу виявили 212 нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Минулої доби у столиці померли 12 людей</p> - У Києві за добу виявили 212 нових хворих на коронавірус

    Минулої доби у столиці померли 12 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі

    У столиці виявили за минулу добу 212 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «212 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 людей. Усього за період пандемії в місті 2426 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 130 039», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 124 жінки віком від 19 до 92 років, 81 чоловік віком від 19 до 85 років, 2 дівчини по 17 років та 5 хлопчиків від 7 до 14 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Одужали минулої доби 1328 людей. Загалом коронавірус подолали 79 141 киянин.

    1612605395

    «Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 54, в Дарницькому – 48 та в Деснянському районі – 40 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, в Україні станом на 6 лютого зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

    Читайте також:
    Пандемія. Поки Захід «палає», Україна долає?
    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies