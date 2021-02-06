У Києві за добу виявили 212 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі

У столиці виявили за минулу добу 212 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«212 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 людей. Усього за період пандемії в місті 2426 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 130 039», – повідомив Кличко.

Захворіли: 124 жінки віком від 19 до 92 років, 81 чоловік віком від 19 до 85 років, 2 дівчини по 17 років та 5 хлопчиків від 7 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Одужали минулої доби 1328 людей. Загалом коронавірус подолали 79 141 киянин.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 54, в Дарницькому – 48 та в Деснянському районі – 40 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні станом на 6 лютого зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

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