Масове вбивство у Ель-Пасо: стрілок зізнався, що цілився в мексиканців



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В результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули два десятки людей

Стрілок сказав детективами, що він увійшов в магазин Walmart з автоматом АК-47 і декількома магазинами, і що він цілився в мексиканців

Чоловік, який влаштував масову стрілянину в магазині Walmartв техаському прикордонному місті Ель-Пасо, зізнався, що його дії були спрямовані проти мексиканців.

Про це повідомляє AP з посиланням на поліцію.

У поліції повідомили, що 21-річний Патрік Крузіус вийшов з піднятими руками з машини, яка була зупинена на перехресті незабаром після нападу, і сказав офіцерам: «Я стрілок».

Пізніше Крузіус погодився поговорити з детективами, сказавши їм, що він увійшов в Walmart з автоматом АК-47 і декількома магазинами, і що він цілився в мексиканців.

Нагадаємо, внаслідок розстрілів, що сталися нещодавно у Каліфорнії, Техасі й Огайо, загинули 34 людини.

Як відомо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27. Нападник був ліквідований.

Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 22 людини, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос.