Масове вбивство у Ель-Пасо: стрілок зізнався, що цілився в мексиканців
Стрілок сказав детективами, що він увійшов в магазин Walmart з автоматом АК-47 і декількома магазинами, і що він цілився в мексиканців
Чоловік, який влаштував масову стрілянину в магазині Walmartв техаському прикордонному місті Ель-Пасо, зізнався, що його дії були спрямовані проти мексиканців.
Про це повідомляє AP з посиланням на поліцію.
У поліції повідомили, що 21-річний Патрік Крузіус вийшов з піднятими руками з машини, яка була зупинена на перехресті незабаром після нападу, і сказав офіцерам: «Я стрілок».
Пізніше Крузіус погодився поговорити з детективами, сказавши їм, що він увійшов в Walmart з автоматом АК-47 і декількома магазинами, і що він цілився в мексиканців.
Нагадаємо, внаслідок розстрілів, що сталися нещодавно у Каліфорнії, Техасі й Огайо, загинули 34 людини.
Як відомо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27. Нападник був ліквідований.
Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 22 людини, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.
Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос.