Стрілянина в Огайо: вже відомо про десятеро загиблих і 16 поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

4 серпня в Огайо сталася стрілянина

Поліція міста Дейтон уточнила кількість жертв і постраждалих

В американському місті Дейтон (штат Огайо) десять людей загинули в результаті стрілянини. Про це в неділю, 4 серпня, повідомила місцева поліція у своєму мікроблозі Twitter.

Ще 16 людей поранено. У поліції уточнили, що нападник також серед загиблих.

За інформацією очевидців, інцидент стався в одному з барів району Орегон. На місці НП працюють співробітники ФБР.

BREAKING: Dayton police confirm 10 people dead in Oregon District shooting in Dayton, including the alleged shooter, who used a long gun. No info on suspect or victims released. 16 others taken to local hospitals, extent of injuries unknown. @WDTN #oregondistrict pic.twitter.com/xpEdE96WfI — Kristen Eskow (@KristenEskow) 4 августа 2019 г.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях. Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний білий американець Патрік Крузіос. До нападу він опублікував у Twitter маніфест, у якому підтримав теракт, що стався в березні у мечеті в Новій Зеландії, і заявив, що через мігрантів страждає культура й економіка США.