  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стрілянина в Огайо: вже відомо про десятеро загиблих і 16 поранених

    • Розсилка
    4 серпня в Огайо сталася стрілянина&nbsp; - Стрілянина в Огайо: вже відомо про десятеро загиблих і 16 поранених
    4 серпня в Огайо сталася стрілянина 

    Поліція міста Дейтон уточнила кількість жертв і постраждалих

    В американському місті Дейтон (штат Огайо) десять людей загинули в результаті стрілянини. Про це в неділю, 4 серпня, повідомила місцева поліція у своєму мікроблозі Twitter.

    Ще 16 людей поранено. У поліції уточнили, що нападник також серед загиблих.

    За інформацією очевидців, інцидент стався в одному з барів району Орегон. На місці НП працюють співробітники ФБР.

    Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

    Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях. Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний білий американець Патрік Крузіос. До нападу він опублікував у Twitter маніфест, у якому підтримав теракт, що стався в березні у мечеті в Новій Зеландії, і заявив, що через мігрантів страждає культура й економіка США.

    Читайте також
    теракт США вбивство обстріл ФБР поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ