Стрілянина в Огайо: вже відомо про десятеро загиблих і 16 поранених

Поліція міста Дейтон уточнила кількість жертв і постраждалих

В американському місті Дейтон (штат Огайо) десять людей загинули в результаті стрілянини. Про це в неділю, 4 серпня, повідомила місцева поліція у своєму мікроблозі Twitter.

Ще 16 людей поранено. У поліції уточнили, що нападник також серед загиблих.

За інформацією очевидців, інцидент стався в одному з барів району Орегон. На місці НП працюють співробітники ФБР.

BREAKING: Dayton police confirm 10 people dead in Oregon District shooting in Dayton, including the alleged shooter, who used a long gun. No info on suspect or victims released. 16 others taken to local hospitals, extent of injuries unknown. @WDTN #oregondistrict pic.twitter.com/xpEdE96WfI