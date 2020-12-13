Масову вечірку під час карантину припинено у Франції

На орендованому складі в Марселі одночасно гуляло 500 чоловік

Підпільну вечірку, у якій брало участь близько 500 чоловік, розігнала поліція у Марселі. Як повідомляє РБК-Україна, організатори заходу орендували склад на півночі міста під приводом необхідності зберігати товари. Всередині ж вони встановили бар і танцпол.

Скільки вечірок було проведено там точно невідомо, але на останньому заході побували близько 500 осіб. Багато з них були оштрафовані за участь у вечірці під час карантину через коронавірус.

Поліція розслідує ситуацію і розшукує головних організаторів заходів, які таким чином піддали небезпеці життя людей.

Раніше уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину по всій території країни. Він почне діяти з вівторка, 15 грудня. На Різдво, 24 грудня, комендантську годину буде скасовано. При цьому 31 грудня буде діяти обмеження. Крім того, з 15 грудня у Франції будуть дозволені міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені. Також уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах пандемії COVID-19. Вона буде діяти в країні до застосування ефективної вакцини.

Як водідомлялося раніше, на підпільній секс-вечірці у Бельгії, що відбувалася всупереч карантинним обмеженням, було затримано депутата Європарламенту, угорця Йожефа Саєра.