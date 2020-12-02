Скандальна секс-вечірка, на якій спіймали угорського євродепутата. Стали відомі деталі

«Це не моє!», - відхрещується євродепутат від зберігання наркотиків

Член Консервативної партії Угорщини, євродепутат Йожеф Саєр, якого поліція днями затримала за участь у секс-вечірці з наркотиками в Брюсселі, намагався втекти з місця події. Він виліз через вікно, однак врятуватися не вдалося – євродепутата помітив перехожий. Про це розповіла Сара Дюрант, речниця заступника прокурора Брюссельського регіону, пише The Guardian.

«Руки чоловіка були закривавлені, - сказав Дюрант. Не виключено, що він поранився під час втечі. У його рюкзаку виявили наркотики. Чоловік не зміг надати жодних документів, що посвідчують особу. Його провели до місця проживання, де за дипломатичним паспортом він ідентифікував себе як SJ (1961)». Повідомлялося, що він намагався вимагати дипломатичного імунітету.

У своїй заяві 59-річний Шайер, який подав у відставку у неділю, не згадуючи закону, вибачився за свою «безвідповідальну» поведінку, але заперечив причетність до зберігання та вживання наркотиків.

«Я не вживав наркотики. Я запропонував поліції негайно зробити тест, але вони цього не зробили. Поліція заявила, що знайшла таблетку екстазі. Це не моє, я не знаю, хто і як її підкинув. Я зробив заяву в міліцію з цього приводу».

Саєр, який одружений з Тюнде Хандо, видатним угорським адвокатом і суддею, з якою у нього є спільна донька, вибачися перед сім'єю і визнав свою поведінку безвідповідальною.

Як повідомлялось, поліція в одному з барів Брюсселі затримала на секс-вечірці 25 людей, серед яких виявився угорський євродепутат. Прокуратура підтвердила інформацію про таку вечірку в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя неподалік від штаб-квартири столичної поліції. Сажр уже подав у відставку.