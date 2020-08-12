В Іспанії поліція попередила вечірку, організовану для поширення Covid-19



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Пляж очистили цивільна гвардія і місцева поліція

Правоохоронці виявили на пляжі 62 людини, які встановлювали намети

В Іспанії на острові Тенеріфе поліція не дозволила провести вечірку, спеціально організовану для поширення коронавірусу. Про це повідомляє місцеве видання Canarias7.

Зазначається, що вечірку планували провести на нудистському пляжі Лос Патос у муніципалітеті Ла-Оротава на півночі острова.

«Інформацію про вечірку оприлюднили в Twitter. Правоохоронці виявили на пляжі людей, які встановлювали намети під час підготовки до цієї події. Загалом у таборі виявили 62 людини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пляж очистили цивільна гвардія і місцева поліція.

Вказано, що зараз пляж закрито через загрозу зсувів.

За даними місцевої влади, поліція «перехопила збори на пляжі з метою поширення Covid-19 у зоні із забороненим доступом».

До відома, у світі станом на ранок 12 серпня кількість хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 сягнула 20 525 152 осіб.

Згідно з інформацією, 13 445 997 людей уже одужали, 745 960 пацієнтів померли. Найбільша кількість хворих на Сovid-19 зафіксована у США (5 305 957). Там померло 167 749 інфікованих, одужали 2 755 348 осіб. На другому місці Бразилія – там інфіковано 3 112 393 особи, з них 103 099 померли й 2 243 124 одужали. На третьому місті Індія, де коронавірус виявлено у 2 330 327 осіб, з них 46 197 померли та 1 640 021 людина одужала.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.