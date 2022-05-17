McDonald`s йде з Росії, а експрацівники почали продавати форму в інтернеті

Росіяни почали продавати уніформу, в якій працювали у мережі McDonald`s

Росіяни, які працювали у відомій мережі фастфуду, почали заробляти на продажі власної уніформи

Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу. Оголошення про продаж з’явилися на популярному російському сайті Avito.

Більшість пропозицій – із Москви (та Підмосков’я) і Санкт-Петербурга. Але продають форму, у якій працювали у McDonald`s, люди із російської провінції – Ставрополя, Краснодара, Костроми, Ростова-на-Дону, Єкатеринбурга.

Найдорожчий комплект, виставлений на продаж у Санкт-Петербурзі, коштує 10 тис. рублів

Також люди продають бейджики із власними іменами.

Нагадаємо, що компанія McDonald's після більш як трьох десятиліть роботи в Росії ухвалила рішення піти з країни-агресора.

McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії й продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.

Компанія працювала на російському ринку понад 30 років. У результаті свого виходу з Росії компанія зафіксує витрати у близько 1,2-1,4 млрд доларів для списання своїх чистих інвестицій на ринку.

Додамо, що ресторани мережі Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.