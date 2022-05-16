McDonald’s повністю йде з Росії і продає бізнес: заява компанії

Компанія McDonald's після більш як трьох десятиліть роботи в Росії ухвалила рішення піти з країни-агресора

McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії й продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та непередбачуване робоче середовище, що прискорюється, привели McDonald's до висновку, що продовження володіння бізнесом у Росії більше не є життєздатним і не відповідає цінностям McDonald's», – йдеться у заяві.

Зазначається, що компанія продасть всі свої ресторани в Росії місцевому покупцеві. Але ці ресторани вже не матимуть бренду McDonald's – ні назви, ні логотипу, ні меню. Компанія водночас зберігатиме свої торгові марки в Росії.

До закриття угоди McDonald's продовжить платити зарплату працівникам (62 тис. росіян) і забезпечить їхнє працевлаштування за нового власника мережі.

Компанія працювала на російському ринку понад 30 років. У результаті свого виходу з Росії компанія зафіксує витрати у близько 1,2-1,4 млрд доларів для списання своїх чистих інвестицій на ринку.

Нагадаємо, що ресторани McDonald's в Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.

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