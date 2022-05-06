McDonald's закрив усі свої ресторани в Україні до закінчення війни

McDonald's продовжить займатись гуманітарною допомогою та виплачуватиме своїм співробітникам 10 тисяч гривень зарплати щомісяця

Заклади мережі McDonald's залишаться зачиненими для відвідувачів в Україні до закінчення війни. Наразі компанія займається передусім гуманітарною допомогою. Про це McDonald's офіційно повідомила у відповідь на інформаційний запит журналістів. Усі продукти, що зберігались у ресторанах мережі, були передані у гуманітарні штаби.

За повідомленням компанії, заклади мережі фастфуду не відчинятимуть доти, доки триватимуть бойові дії й залишатиметься загроза атак. При цьому McDonald's продовжить займатись гуманітарною допомогою та виплачуватиме своїм співробітникам 10 тисяч гривень зарплати щомісяця.

«З ресторанів, у яких це було безпечно зробити, міськрадам вже передано понад 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 мільйонів гривень, на потреби цивільного населення та захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки у гуманітарні штаби», – повідомили у McDonald's.

Разом з тим організація компанії «Фундація Дім Рональда МакДональда« облаштувала центр дитячої кардіології, що був переміщений з Києва до Львова, та медично допомагає людям, що перетинають кордон.

Благодійна організація компанії, попри війну, продовжує фінансово підтримувати сімейні кімнати та дитячі лікарні, а також закуповує для них необхідні медикаменти та продукти. Зазначається, що ліки, аптечки, продукти, дитяче харчування, вода, засоби гігієни та спальні мішки були передані у 9 українських лікарень.

Крім того, у партнерстві з Литвою та польськими медиками, Фундація створила мобільну амбулаторію, у якій надають медичну допомогу українцям, які перетинають кордон. У McDonald's зазначили, що там наразі отримали допомогу уже понад 500 осіб. У компанії підкреслили, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхня «Фундація Дім Рональда МакДональда« надала допомогу на суму у понад 4,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що з 24 лютого усі заклади мережі McDonald's в Україні зачинились і перестали приймати відвідувачів. Загалом компанія налічує на території нашої держави понад 110 ресторанів.

Мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації, усі 850 ресторанів у Росії закрила відома мережа Mcdonald's.