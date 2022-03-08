Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії

Скільки триватиме обмеження на роботу, компанія не повідомила

Mcdonald's закриє 850 ресторанів в Росії, повідомили представники компанії 8 березня.

Mcdonald's продовжить платити всім 62 тис. співробітників, що «вклали серце і душу в бренд», написали у повідомленні.

«Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, що відбуваються в Україні», – сказав представник компанії, пояснюючи закриття ресторанів.

Коли ресторани відкриються і чи станеться це – невідомо.

Нагадаємо, що всесвітньо відома мережа ресторанів тимчасово припинила роботу і в нашій країні на тлі російської агресії.

Нагадаємо, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число санкцій зросло до понад 5530. Це перевершило Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.

Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення».

Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.