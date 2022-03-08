  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії

    Мережа фастфуду поступово покидає територію Росії&nbsp; - Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії
    Мережа фастфуду поступово покидає територію Росії 
    фото з відкритих джерел

    Скільки триватиме обмеження на роботу, компанія не повідомила

    Mcdonald's закриє 850 ресторанів в Росії, повідомили представники компанії 8 березня.

    Mcdonald's продовжить платити всім 62 тис. співробітників, що «вклали серце і душу в бренд», написали у повідомленні.

    «Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати людські страждання, що відбуваються в Україні», – сказав представник компанії, пояснюючи закриття ресторанів.

    Коли ресторани відкриються і чи станеться це – невідомо.

    Нагадаємо, що всесвітньо відома мережа ресторанів тимчасово припинила роботу і в нашій країні на тлі російської агресії.

    Нагадаємо, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

    За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число санкцій зросло до понад 5530. Це перевершило Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.

    Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення».

    Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Читайте також: Чи дійсно людське життя має найвищу цінність? Слова і діла найбільших корпорацій світу санкції
    Теги: Росія санкції війна бізнес ресторан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії