Росіяни продають одноразові пакетики цукру із McDonald’s по 500 грн

З російських магазинів поступово зникає не лише цукор, а й інші товари

У магазинах міста Тула (РФ) ціни на сіль виросли вдвічі, а цукор, який теж подорожчав, важко було придбати в торгових точках. Такі результати рейду тульськими магазинами активістів Загальноросійського народного фронту та журналістів телеканалу «Перший Тульський», які перевіряли ціни найнеобхідніших товарів та їх присутність в супермаркетах.

Представники ЗМІ зазначили, що цього разу ціна за одну пачку солі здивувала навіть російських волонтерів, хоча полиці з товарами першої необхідності вони вивчають щодня. Вперше замість 9 і 10 рублів за кг на ціннику стояло 20.

Журналісти також з’ясували, що на сайті оголошень мешканці Тули виставили порційні пакетики з цукровим піском із McDonald’s – по 1,5 тис рублів (приблизно 500 грн.) за штуку. Представили їх як універсальний продукт: можна в колекцію, можна в чай.

Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.

Нагадаємо, через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж під час дефолту в 1998 році. Такий прогноз зробило рейтингове агентство Fitch Ratings.