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    Окупант виставив на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами

    Російські мародери вже торгують награбованим в Україні - Окупант виставив на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами
    Російські мародери вже торгують награбованим в Україні
    фото: Українська асоціація футболу

    Олімпійку мешканець країни-агресорки продає за 3700 рублів

    Російські мародери, яких ЗСУ прогнали з Київщини, виставили на продаж награбовані в Україні речі цивільного населення. Серед трофеїв окупантів опинилася олімпійка збірної України з футболу. На ресурсі Avito з’явилося оголошення про продаж олімпійки. Російський загарбник вкрав кофту під Броварами на Київщині, повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

    «Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян «трофеї» – це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення. «Мародери», передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?» – йдеться на сторінках УАФ в соцмережах.

    Олімпійку мешканець країни-агресорки продає за 3700 рублів. За нинішнім курсом це приблизно 1200 грн. «Продавець» гарантує повернення товару, якщо він не підійде «покупцеві».

    Нагадаємо, російські загарбники розграбували дачу президента Володимира Зеленського на острові Бірючий, що за 9 км від Кирилівки Запорізької області.

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    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупант виставив на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами