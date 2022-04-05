Окупант виставив на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами
Олімпійку мешканець країни-агресорки продає за 3700 рублів
Російські мародери, яких ЗСУ прогнали з Київщини, виставили на продаж награбовані в Україні речі цивільного населення. Серед трофеїв окупантів опинилася олімпійка збірної України з футболу. На ресурсі Avito з’явилося оголошення про продаж олімпійки. Російський загарбник вкрав кофту під Броварами на Київщині, повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
«Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян «трофеї» – це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення. «Мародери», передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?» – йдеться на сторінках УАФ в соцмережах.
Олімпійку мешканець країни-агресорки продає за 3700 рублів. За нинішнім курсом це приблизно 1200 грн. «Продавець» гарантує повернення товару, якщо він не підійде «покупцеві».
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