Окупант виставив на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами

Олімпійку мешканець країни-агресорки продає за 3700 рублів

Російські мародери, яких ЗСУ прогнали з Київщини, виставили на продаж награбовані в Україні речі цивільного населення. Серед трофеїв окупантів опинилася олімпійка збірної України з футболу. На ресурсі Avito з’явилося оголошення про продаж олімпійки. Російський загарбник вкрав кофту під Броварами на Київщині, повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

«Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян «трофеї» – це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення. «Мародери», передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?» – йдеться на сторінках УАФ в соцмережах.

Олімпійку мешканець країни-агресорки продає за 3700 рублів. За нинішнім курсом це приблизно 1200 грн. «Продавець» гарантує повернення товару, якщо він не підійде «покупцеві».