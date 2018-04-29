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    Медведєв підтримав ідею карати в’язницею за виконання американських санкцій

    Медведєв заявив, що санкції мають «жорстко спрямований» проти інтересів Росії підтекст
    Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв висловився за введення в Росії кримінальної відповідальності за виконання введених США санкцій проти російських компаній. В інтерв'ю телеканалу «Росія-1» Медведєв заявив, що ці санкції мають «жорстко спрямований» проти інтересів Росії підтекст. «Вони, по суті, спрямовані на
    • Вчора, 13:35
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    Медведєв заявив, що санкції мають «жорстко спрямований» проти інтересів Росії підтекст

    Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв висловився за введення в Росії кримінальної відповідальності за виконання введених США санкцій проти російських компаній.

    В інтерв'ю телеканалу «Росія-1» Медведєв заявив, що ці санкції мають «жорстко спрямований» проти інтересів Росії підтекст.

    «Вони, по суті, спрямовані на руйнування нашого суспільно-політичного ладу і на заподіяння шкоди і економіці, і окремим людям. Якщо це так, то виконання цих санкцій для громадян нашої країни має бути правопорушенням. Ніхто не має права виконувати ці американські санкції під страхом адміністративної або кримінальної відповідальності», - заявив Медведєв в ефірі.

    Тиждень тому голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував ввести кримінальну відповідальність для тих компаній, які будуть виконувати санкції Заходу. Це пропозиція була висунута за підсумками зустрічі депутатів з представниками бізнесу та експертами, які обговорювали законопроект про заходи у відповідь на санкції США.

    Нагадаємо, влада Великобританії розглядає можливість введення нових санкцій проти російських бізнесменів, які ведуть справи в Об’єднаному королівстві. За відомостями видання Sunday Times, що посилається на джерела в канцелярії прем'єр-міністра Терези Мей, конкретні обмежувальні заходи поки «зважуються».

    У публікації згадуються Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, проти яких США недавно ввели жорсткі санкції, а також Роман Абрамович.

    Прем'єр-міністр британського уряду Тереза Мей підтвердила виданню, що ведеться вивчення всіх аспектів дій, які можуть бути зроблені.

    Джерело: BBC

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