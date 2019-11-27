Меланію Трамп освистали на молодіжному форумі у США



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Меланію Трамп холодно прийняли у місті Балтимор

Учасники форуму почали свистіти як тільки перша леді США почала свою промову та не припиняли до її відходу зі сцени

Першу леді США Меланію Трамп освистали під час виступу на молодіжному форумі в місті Балтимор.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався на молодіжному саміті, який організували Управління по боротьбі з наркотиками США та Молодіжний фонд Марка Уолберга.

Учасники форуму почали свистіти як тільки перша леді США почала свою промову та не припиняли до її відходу зі сцени.

До слова, у вівторок президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією провів символічну церемонію «помилування» двох індичок напередодні Дня подяки 28 листопада.