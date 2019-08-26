Дружина Трампа «зрадила» йому з Трюдо (відео)
Курйозний інцидент стався після офіційної фотосесії учасників G7
Дружина президента США Меланія Трамп під час саміту «Великої сімки» (G7) у Франції «зрадила» чоловікові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Курйозний інцидент стався після офіційної фотосесії, коли до глав держав приєдналися їхні другі половинки. Бріджит Макрон вирішила привітати Дональда Трампа по-французьки - поцілунком у щоку.
Меланія Трамп не розгубилася і «помстилася» чоловікові, розцілувавшись з Джастіном Трюдо.
Відео з досить пікантним моментом розмістив на своїй Twitter-сторінці канал BFM.
Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp— BFMTV (@BFMTV) 25 августа 2019 г.
Зазначимо, що Дональд Трамп, побачивши, що поруч з ним стоїть Бріджит Макрон, першим нахилився до першої леді Франції, підставивши щоку для поцілунку.
А Джастін Трюдо позував без своєї друджини - Софі Грегуар-Трюдо. Мабуть, Меланія Трамп вирішила таким чином «скрасити самотність» прем'єра Канади.
Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.
Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.
У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки
Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.
Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики у міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.