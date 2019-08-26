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    У світі

    Дружина Трампа «зрадила» йому з Трюдо (відео)

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    Меланія Трамп цілує Джастіна Трюдо - Дружина Трампа «зрадила» йому з Трюдо (відео)
    Меланія Трамп цілує Джастіна Трюдо
    Фото: Reuters

    Курйозний інцидент стався після офіційної фотосесії учасників G7

    Дружина президента США Меланія Трамп під час саміту «Великої сімки» (G7) у Франції  «зрадила» чоловікові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

    Курйозний інцидент стався після офіційної фотосесії, коли до глав держав приєдналися їхні другі половинки. Бріджит Макрон вирішила привітати Дональда Трампа по-французьки - поцілунком у щоку.

    Меланія Трамп не розгубилася і «помстилася» чоловікові, розцілувавшись з Джастіном Трюдо.

    Відео з досить пікантним моментом розмістив на своїй Twitter-сторінці канал BFM.

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    Зазначимо, що Дональд Трамп, побачивши, що поруч з ним стоїть Бріджит Макрон, першим нахилився до першої леді Франції, підставивши щоку для поцілунку.

    А Джастін Трюдо позував без своєї друджини - Софі Грегуар-Трюдо. Мабуть, Меланія Трамп вирішила таким чином «скрасити самотність» прем'єра Канади.

    Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

    Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

    У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

    Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

    Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики у міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

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