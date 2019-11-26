У Білий дім доставили різдвяну ялинку (відео)



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Ялинку зустріла перша леді США Меланія Трамп

Ялинку буде виставлено в блакитній залі Білого дому

У Білий дім вже привезли різдвяну ялинку.

Дерево заввишки більше п'яти метрів доставили з містечка Пітмен штату Пенсильванія.

Власник місцевої ферми виборов честь доставити до Білого дому різдвяне дерево на щорічних змаганнях, що проводить Національна асоціація з питань різдвяної ялинки.

«Я надзвичайно втішений, що саме я доставлятиму дерево до Білого дому. Це оселя президента. Для мене велика честь, щоб ця ялинка була представлена», - заявив Снайдер, який вирощує різдвяні ялинки більше 30 років.

16-річне дерево доставили до Білого дому на возі, запряженому кіньми. Ялинку зустріла перша леді США Меланія Трамп.

Різдвяне дерево буде виставлено в блакитній залі Білого дому.

Як повідомлялось, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

Джерело: Голос Америки