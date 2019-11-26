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    У Білий дім доставили різдвяну ялинку (відео)

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    <p>Ялинку зустріла перша леді США Меланія Трамп</p> - У Білий дім доставили різдвяну ялинку (відео)

    Ялинку зустріла перша леді США Меланія Трамп

    Ялинку буде виставлено в блакитній залі Білого дому

    У Білий дім вже привезли різдвяну ялинку.

    Дерево заввишки більше п'яти метрів доставили з містечка Пітмен штату Пенсильванія.

    Власник місцевої ферми виборов честь доставити до Білого дому різдвяне дерево на щорічних змаганнях, що проводить Національна асоціація з питань різдвяної ялинки.

    «Я надзвичайно втішений, що саме я доставлятиму дерево до Білого дому. Це оселя президента. Для мене велика честь, щоб ця ялинка була представлена», - заявив Снайдер, який вирощує різдвяні ялинки більше 30 років. 

    16-річне дерево доставили до Білого дому на возі, запряженому кіньми. Ялинку зустріла перша леді США Меланія Трамп.

    Різдвяне дерево буде виставлено в блакитній залі Білого дому.

    Як повідомлялось, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

    Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

    Джерело: Голос Америки

    США новорічні свята Меланія Трамп ялинка
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