Трамп «помилував» двох індичок перед Днем подяки (відео)

Президент США Дональд Трамп провів символічну церемонію «помилування» двох індичок напередодні Дня подяки 28 листопада.

На спеціальній церемонії в Рожевому саду американського лідера супроводжувала дружина Меланія.

«Індичка, іменована Баттер (Масло), повністю й остаточно помилувана», - сказав Трамп.

Заодно він помилував і другу індичку, «дублера» Баттера - Бреда (Хліб). Другу птицю привозять у Білий дім на випадок непередбаченої ситуації перед церемонією.

Індички з'явилися на світ кілька місяців тому в штаті Північна Кароліна. Вони пройшли спеціальну «підготовку» для гідної участі в церемонії. Далі птиці відправляться в Політехнічний інститут штату Вірджинія, де будуть жити під наглядом студентів.

