Трамп «помилував» двох індичок перед Днем подяки (відео)
На церемонії Трамп не упустив можливості пожартувати про імпічмент
Президент США Дональд Трамп провів символічну церемонію «помилування» двох індичок напередодні Дня подяки 28 листопада.
На спеціальній церемонії в Рожевому саду американського лідера супроводжувала дружина Меланія.
«Індичка, іменована Баттер (Масло), повністю й остаточно помилувана», - сказав Трамп.
Заодно він помилував і другу індичку, «дублера» Баттера - Бреда (Хліб). Другу птицю привозять у Білий дім на випадок непередбаченої ситуації перед церемонією.
Індички з'явилися на світ кілька місяців тому в штаті Північна Кароліна. Вони пройшли спеціальну «підготовку» для гідної участі в церемонії. Далі птиці відправляться в Політехнічний інститут штату Вірджинія, де будуть жити під наглядом студентів.
Watch as President Trump chooses Butter to receive the official presidential turkey pardon. pic.twitter.com/WebGdAjn2x— Daily Caller (@DailyCaller) 26 листопада 2019 р.
На церемонії Трамп не упустив можливості пожартувати про імпічмент.
Він заявив, що індички повинні залишатися спокійними за будь-яких обставин, оскільки «вони вже отримали повістки від (глави комітету Палати представників Конгресу з розвідки) Адама Шиффа з'явитися в його підвал у четвер».