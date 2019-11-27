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    У світі

    Трамп «помилував» двох індичок перед Днем подяки (відео)

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    <span>Президент США Дональд Трамп із дружиною на церемонії помилування індички</span> - Трамп «помилував» двох індичок перед Днем подяки (відео)
    Президент США Дональд Трамп із дружиною на церемонії помилування індички
    Фото: ЕРА

    На церемонії Трамп не упустив можливості пожартувати про імпічмент

    Президент США Дональд Трамп провів символічну церемонію «помилування» двох індичок напередодні Дня подяки 28 листопада. 

    На спеціальній церемонії в Рожевому саду американського лідера супроводжувала дружина Меланія.

    «Індичка, іменована Баттер (Масло), повністю й остаточно помилувана», - сказав Трамп.

    Заодно він помилував і другу індичку, «дублера» Баттера - Бреда (Хліб). Другу птицю привозять у Білий дім на випадок непередбаченої ситуації перед церемонією.

    Індички з'явилися на світ кілька місяців тому в штаті Північна Кароліна. Вони пройшли спеціальну «підготовку» для гідної участі в церемонії. Далі птиці відправляться в Політехнічний інститут штату Вірджинія, де будуть жити під наглядом студентів.

    На церемонії Трамп не упустив можливості пожартувати про імпічмент.

    Він заявив, що індички повинні залишатися спокійними за будь-яких обставин, оскільки «вони вже отримали повістки від (глави комітету Палати представників Конгресу з розвідки) Адама Шиффа з'явитися в його підвал у четвер».

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