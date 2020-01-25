У Московській церкві оголосили «золотые купола» культурною спадщиною



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У РПЦ пояснили потребу у золотих куполах

Багате церковне оздоблення та архітектура храмів складають культурну цінність народу. Про це, відповідаючи на питання про необхідність золотих куполів, заявив голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, передає РІА Новини.

«Це все культурна спадщина», – пояснив представник РПЦ, взявши до прикладу Алмазний фонд, експонати у Третьяковській галереї та Ермітажі.

«Храми, які будуються сьогодні, з часом будуть визнані пам’ятками архітектури – ними будуть захоплюватися так само, як ми захоплюємося сьогодні древніми храмами», – додав митрополит.

Раніше видання Znak написало про плани будівництва на Уралі найбільшого в світі християнського храму. Згідно з проектом, висота будівлі досягатиме 77 метрів, а висота центрального купола складе 22 метри при діаметрі в 33 метра. Спорудження збираються зробити триярусним. Будівництво планується почати в цьому році.

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