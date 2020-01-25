У Московській церкві оголосили «золотые купола» культурною спадщиною
У РПЦ пояснили потребу у золотих куполах
Багате церковне оздоблення та архітектура храмів складають культурну цінність народу. Про це, відповідаючи на питання про необхідність золотих куполів, заявив голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, передає РІА Новини.
«Це все культурна спадщина», – пояснив представник РПЦ, взявши до прикладу Алмазний фонд, експонати у Третьяковській галереї та Ермітажі.
«Храми, які будуються сьогодні, з часом будуть визнані пам’ятками архітектури – ними будуть захоплюватися так само, як ми захоплюємося сьогодні древніми храмами», – додав митрополит.
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