Національна академія наук: Facebook-сторінка Патона з компліментами зверненню президента - фейк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патон не веде жодних сторінок у соцмережах, - НАН

Знаменитий академік не веде жодних сторінок у соцмережах

В академіка Бориса Патона немає особистих сторінок у соціальних мережах. Про це сказано в заяві Національної академії наук України, яку очолює Патон.

«Вчора деякі ЗМІ поширили інформацію, що нібито президент НАН України академік Борис Патон на своїй сторінці в Facebook прокоментував новорічне звернення президента України Володимира Зеленського... Сторінка в Facebook, на яку посилаються ЗМІ, є фейковою», - сказано в повідомленні.

У НАН підкреслили, що Патон не має ніякого відношення до зазначеної сторінки в Facebook, як і до дописів на ній.

Нагадаємо, раніше у Facebook з’явився коментар нібито Патона, який похвалив звернення президента України, назвавши його «епохальним».