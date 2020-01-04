  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Національна академія наук: Facebook-сторінка Патона з компліментами зверненню президента - фейк

    • Розсилка
    Патон не веде жодних сторінок у соцмережах, - НАН - Національна академія наук: Facebook-сторінка Патона з компліментами зверненню президента - фейк
    Патон не веде жодних сторінок у соцмережах, - НАН

    Знаменитий академік не веде жодних сторінок у соцмережах

    В академіка Бориса Патона немає особистих сторінок у соціальних мережах. Про це сказано в заяві Національної академії наук України, яку очолює Патон.

    «Вчора деякі ЗМІ поширили інформацію, що нібито президент НАН України академік Борис Патон на своїй сторінці в Facebook прокоментував новорічне звернення президента України Володимира Зеленського... Сторінка в Facebook, на яку посилаються ЗМІ, є фейковою», - сказано в повідомленні.

    У НАН підкреслили, що Патон не має ніякого відношення до зазначеної сторінки в Facebook, як і до дописів на ній.

    Нагадаємо, раніше у Facebook з’явився коментар нібито Патона, який похвалив звернення президента України, назвавши його «епохальним».

    Facebook президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ