У Польщі захотіли грошей від Росії і Німеччини за збиток у Другій світовій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тема репарацій обговорюється в Польщі з 2017-го, коли Ярослав Качинський заявив, що «країна ніколи не відмовлялася від компенсацій з боку Німеччини»

Вимоги Польщі в цьому питанні не мають терміну давності

Польща хотіла б отримати грошову компенсацію за шкоду в роки Другої світової війни не тільки від Німеччини, але і від Росії. Про це заявив в інтерв’ю таблоїду Bild лідер правлячої в країні партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський.

«Німеччину і Росію не можна порівняти. У Берліні сидить демократично обраний уряд, там діють закон і мораль. Про Росію припустити такого не можна. Ви маєте рацію: Росія теж повинна платити», – заявив він, додавши, що не вірить в те, що доживе до цього моменту.

Качинський підкреслив, що вимоги Польщі в цьому питанні «не мають терміну давності».

У 80-ту річницю початку Другої світової війни 1 вересня 2019 року, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава має намір зажадати від Німеччини заплатити за напад нацистів. У Берліні неодноразово заявляли, що робити цього не мають наміру, оскільки вже перерахували досить великі репарації. У Москві на подібні претензії з боку Польщі також відповідали, що жодних компенсацій від Росії Варшава не отримає, тому що у неї немає на це прав.

Тема репарацій обговорюється в Польщі з 2017-го, коли Ярослав Качинський заявив, що «країна ніколи не відмовлялася від компенсацій з боку Німеччини». Влада Польщі вважає, що республіка зазнала «через окупаційну політику Берліна найбільші по відношенню до загальної чисельності населення і національного надбання втрати з усіх країн Європи». За попередніми даними, збиток оцінюється майже в 1 трильйон доларів.