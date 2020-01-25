У Росії оголосили китайський коронавірус провокацією США



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Нинішній спалах епідемії закінчиться протягом місяця. Ліки розкупили, хтось став мільярдером

Це не перший випадок подібних провокацій – Жириновський

Поширення в Китаї небезпечного коронавіруса 2019 nCoV є провокацією США, вважає лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Про це в суботу, 25 січня, повідомляє РІА Новини.

«Уже по всіх континентах крокує (коронавірус), по всіх. Що, дійсно новий тип грипу або провокація кого? США. Економіка. І американці бояться, що їм не вдасться Китай обігнати, або хоча би бути на рівні», – заявив політик.

У світі з’явився новий смертельний коронавірус. Його вже назвали загрозою для росіян.

Жириновський відзначив, що це не перший випадок подібних провокацій, нагадавши про спалах пташиного грипу і британську яловичину, яка «комусь не сподобалася».

За його словами, нинішній спалах епідемії закінчиться протягом місяця. «Ліки розкупили, хтось став мільярдером. Вони в основному в Швейцарії проживають», – резюмував політик.

Раніше два випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції. Хворих на коронавірус було виявлено у передмісті Парижу та в Бордо. Один з хворих звернувся за медичною допомогою після візиту до Китаю. Перебуваючи у Китаї хворий проїжджав через провінцію Ухань.

Нагадаємо, у Китаї вже майже 1300 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.