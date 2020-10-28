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    У світі

    Меркель: 2 листопада Німеччина запровадить «м'який» локдаун

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    <p>Ангела Меркель: Щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я в доступному для огляду майбутньому, необхідно діяти без зволікання</p> - Меркель: 2 листопада Німеччина запровадить «м'який» локдаун

    Ангела Меркель: Щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я в доступному для огляду майбутньому, необхідно діяти без зволікання

    Меркель мотивувала посилення тим, що в останні 10 днів подвоїлася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії

    У Німеччині введуть нові обмеження для боротьби з Covid-19

    Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на рішення канцлера Ангели Меркель.

    Обмеження запроваджуються з 2 листопада і до кінця місяця.

    Меркель мотивувала посилення тим, що в останні 10 днів подвоїлася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, а за дев’ять днів подвоїлася кількість пацієнтів, які підключені до апаратів ШВЛ.

    «Щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я в доступному для огляду майбутньому, необхідно діяти без зволікання», – сказала Меркель. 

    Згідно рішення уряду, громадянам пропонується обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства «до абсолютного мінімуму. Зустрічі в громадському просторі дозволені представникам не більше двох домогосподарств – не більше 10 осіб.

    Будь-які зустрічі і свята на вулиці, у квартирах та інших приватних приміщеннях за участю більше двох домогосподарств - неприйнятні. Дотримання правил є обов'язковим. Влада також закликає громадян в найближчий місяць відмовитися від приватних поїздок і відвідування родичів.

    Всі заклади дозвілля у країні закриваються. Це – театри, кіно, концертні зали, виставкові комплекси, казино, парки розваг, публічні будинки, фітнес-клуби, та інше.

    Закриються також підприємства сфери обслуговування, такі як косметичні, тату- і масажні салони. У листопаді також будуть закриті ресторани і кафе за винятком тих, які продають їжу на винос. Футбольні матчі будуть проходити без глядачів.

    Раніше ЗМІ повідомили, що в уряді Німеччини розглядають можливість введення жорсткого карантину по всій країні на 30 днів

    До слова, у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

    здоров'я Німеччина кіно Ангела Меркель карантин коронавірус
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