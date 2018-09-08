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    У світі

    Меркель і Макрон вбачають у міграції шанс для Європи

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    Меркель і Макрон вбачають у міграції шанс для Європи

    У питанні міграції канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон воліють мати «можливості, а не побоювання»

    Німеччина і Франція хочуть бачити в міграції «шанс, а не побоювання». На цьому наголосив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель у п'ятницю, 7 вересня, в південнофранцузькому портовому місті Марсель, передає агенція новин AFP.

    Меркель, своєю чергою, підтвердила, що обидві країни прагнуть досягти прогресу в питанні щодо біженців на рівні ЄС вже в найближчі місяці. Поступу слід домогтися ще до проведення виборів до Європейського Парламенту в травні 2019 року, наголосила вона. Німецька канцлерка також запевнила, що Берлін і Париж мають однакові підходи щодо вирішення міграційної проблеми в ЄС, повідомляє агенція новин dpa. Схожу думку висловив і Макрон.

    На сьогодні однією з головних проблем у політиці ЄС щодо біженців залишається позиція нового популістського уряду Італії. Рим відмовляється пускати в італійські порти рятувальні судна з врятованими в Середземному морі шукачами притулку.

    Днями міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер назвав міграцію «матір'ю всіх політичних проблем» в Німеччині. На його думку, міграційне питання - одна з головних причин зниження підтримки населенням традиційних політичних партій і посилення «Альтернативи для Німеччини». Ця заява спровокувала значний резонанс серед німецького політикуму та хвилю критики в бік урядовця.

    Джерело: Deutsche Welle

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