Меркель і Макрон вбачають у міграції шанс для Європи



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У питанні міграції канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон воліють мати «можливості, а не побоювання»

Німеччина і Франція хочуть бачити в міграції «шанс, а не побоювання». На цьому наголосив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель у п'ятницю, 7 вересня, в південнофранцузькому портовому місті Марсель, передає агенція новин AFP.

Меркель, своєю чергою, підтвердила, що обидві країни прагнуть досягти прогресу в питанні щодо біженців на рівні ЄС вже в найближчі місяці. Поступу слід домогтися ще до проведення виборів до Європейського Парламенту в травні 2019 року, наголосила вона. Німецька канцлерка також запевнила, що Берлін і Париж мають однакові підходи щодо вирішення міграційної проблеми в ЄС, повідомляє агенція новин dpa. Схожу думку висловив і Макрон.

На сьогодні однією з головних проблем у політиці ЄС щодо біженців залишається позиція нового популістського уряду Італії. Рим відмовляється пускати в італійські порти рятувальні судна з врятованими в Середземному морі шукачами притулку.

Днями міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер назвав міграцію «матір'ю всіх політичних проблем» в Німеччині. На його думку, міграційне питання - одна з головних причин зниження підтримки населенням традиційних політичних партій і посилення «Альтернативи для Німеччини». Ця заява спровокувала значний резонанс серед німецького політикуму та хвилю критики в бік урядовця.

Джерело: Deutsche Welle