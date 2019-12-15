Меркель кличе у Німеччину кваліфікованих працівників
Окрім кадрів «академічного рівня» не вистачає також кваліфікованих робітників
Німеччина потребує більше кваліфікованих працівників з третіх країн, тобто країн, які не є членами Євросоюзу.
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у відеоповідомленні.
«Багато підприємств невідкладно шукають спеціалістів... Федеральний уряд ухвалив стратегію залучення кваліфікованих фахівців», – сказала Меркель.
Окрім кадрів «академічного рівня» не вистачає також кваліфікованих робітників, а без таких кадрів неможливий розвиток економіки, додала канцлер.
За її словами, урядова стратегія залучення кваліфікованих працівників включає 3 пункти: використання власних кадрових ресурсів шляхом підвищення рівня підготовки, по-друге, залучення робітників з країн ЄС (зараз таких у Німеччині 2,5 млн) і, зрештою, запрошення працівників з держав, які не є членами ЄС, оскільки європейців не вистачає для заповнення всіх вакансій.
Фахівці з країн – не членів зможуть приїжджати в ФРН згідно із законом, який набере чинності 2 березня 2020 року.
Завдання – знайти кадри, зауважила Меркель.
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