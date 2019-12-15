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    У світі

    Меркель кличе у Німеччину кваліфікованих працівників

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    Меркель кличе у Німеччину кваліфікованих працівників

    Окрім кадрів «академічного рівня» не вистачає також кваліфікованих робітників

    Німеччина потребує більше кваліфікованих працівників з третіх країн, тобто країн, які не є членами Євросоюзу.

    Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у відеоповідомленні.

    «Багато підприємств невідкладно шукають спеціалістів... Федеральний уряд ухвалив стратегію залучення кваліфікованих фахівців», – сказала Меркель.

    Окрім кадрів «академічного рівня» не вистачає також кваліфікованих робітників, а без таких кадрів неможливий розвиток економіки, додала канцлер.

    За її словами, урядова стратегія залучення кваліфікованих працівників включає 3 пункти: використання власних кадрових ресурсів шляхом підвищення рівня підготовки, по-друге, залучення робітників з країн ЄС (зараз таких у Німеччині 2,5 млн) і, зрештою, запрошення працівників з держав, які не є членами ЄС, оскільки європейців не вистачає для заповнення всіх вакансій.

    Фахівці з країн – не членів зможуть приїжджати в ФРН згідно із законом, який набере чинності 2 березня 2020 року.

    Завдання – знайти кадри, зауважила Меркель.

    В понеділок у Берліні відбудеться засідання, присвячене обговоренню закону, який створює правові рамки для такої міграції, та аспектам його застосування на практиці.

    Нагадаємо, Українці стали найбільшою групою серед заробітчан у Фінляндії.

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    ЄС Німеччина Ангела Меркель українці трудові мігранти
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