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    У світі

    Королева Єлизавета ІІ представить Джонсону порядок денний після перемоги на виборах

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    Прем'єр Великобританії Боріс Джонсон та королева Єлизавета II - Королева Єлизавета ІІ представить Джонсону порядок денний після перемоги на виборах
    Прем'єр Великобританії Боріс Джонсон та королева Єлизавета II

    Порядок денний королеви використовується для докладного опису всіх законопроектів, які уряд планує вжити у майбутньому році

    Королева Великобританії Єлизавета II представить у четвер, 20 грудня, законодавчий порядок денний прем'єрміністра Боріса Джонсона після його перемоги на виборах.

    Про це повідомляє Reuters.

    Порядок денний королеви використовується для докладного опису всіх законопроектів, які уряд планує вжити у майбутньому році.

    Офіс Джонсона заявив, що документ королеви забезпечить виконання планів, які Єлизавета ІІ намітила в жовтні, з деякими доповненнями для зміцнення системи правосуддя і закріплення в законі багаторічної угоди про фінансування державою Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

    Проте головним пріоритетом нового уряду стане остаточне схвалення парламентом законопроєкту про вихід Великобританії з Європейського союзу. Джонсон заявив нещодавно, що Великобританія покине ЄС 31 січня.

    Нагадаємо, 12 грудня в Британії відбулися дострокові парламентські вибори.

    Як повідомлялося, Шотландія вимагатиме нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.   

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