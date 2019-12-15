Королева Єлизавета ІІ представить Джонсону порядок денний після перемоги на виборах
Порядок денний королеви використовується для докладного опису всіх законопроектів, які уряд планує вжити у майбутньому році
Королева Великобританії Єлизавета II представить у четвер, 20 грудня, законодавчий порядок денний прем'єрміністра Боріса Джонсона після його перемоги на виборах.
Про це повідомляє Reuters.
Порядок денний королеви використовується для докладного опису всіх законопроектів, які уряд планує вжити у майбутньому році.
Офіс Джонсона заявив, що документ королеви забезпечить виконання планів, які Єлизавета ІІ намітила в жовтні, з деякими доповненнями для зміцнення системи правосуддя і закріплення в законі багаторічної угоди про фінансування державою Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.
Проте головним пріоритетом нового уряду стане остаточне схвалення парламентом законопроєкту про вихід Великобританії з Європейського союзу. Джонсон заявив нещодавно, що Великобританія покине ЄС 31 січня.
Нагадаємо, 12 грудня в Британії відбулися дострокові парламентські вибори.
Як повідомлялося, Шотландія вимагатиме нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.