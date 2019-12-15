Українці є найбільшою групою серед заробітчан у Фінляндії
У минулому році понад 1,8 тисячі громадян України приїхали на роботу до Фінляндії
Українці становлять більшість іноземних працівників у Фінляндії. Про це повідомляє фінське видання Yle.
Зазначається, що за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.
У минулому році понад 1,8 тисячі громадян України приїхали на роботу до Фінляндії. У той же час естонців приїхало майже 1,2 тисячі осіб.
Крім працівників, про яких знає Імміграційна служба, є так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які направляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін, тому точну кількість українців у Фінляндії визначити важко.
Зазначається, що заробітна плата в Фінляндії залишається привабливою для тих, хто виїжджає з України.
Видання додає, що «це може зробити українців уразливими для експлуатації після прибуття до Фінляндії, особливо в будівельному секторі, де кожен восьмий працівник є іноземцем».
«Відповідно до законодавства (Фінляндії) громадяни України повинні отримувати мінімальну заробітну плату, встановлену в колективних договорах між роботодавцями і профспілками», — додали у виданні.
Нагадаємо, заробітчани переказали цього року в Україну майже $10 мільярдів.