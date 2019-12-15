Українці є найбільшою групою серед заробітчан у Фінляндії



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Заробітна плата в Фінляндії залишається привабливою для тих, хто виїжджає з України Фото: Yle

У минулому році понад 1,8 тисячі громадян України приїхали на роботу до Фінляндії

Українці становлять більшість іноземних працівників у Фінляндії. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Зазначається, що за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.

У минулому році понад 1,8 тисячі громадян України приїхали на роботу до Фінляндії. У той же час естонців приїхало майже 1,2 тисячі осіб.

Крім працівників, про яких знає Імміграційна служба, є так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які направляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін, тому точну кількість українців у Фінляндії визначити важко.

Зазначається, що заробітна плата в Фінляндії залишається привабливою для тих, хто виїжджає з України.

Видання додає, що «це може зробити українців уразливими для експлуатації після прибуття до Фінляндії, особливо в будівельному секторі, де кожен восьмий працівник є іноземцем».

«Відповідно до законодавства (Фінляндії) громадяни України повинні отримувати мінімальну заробітну плату, встановлену в колективних договорах між роботодавцями і профспілками», — додали у виданні.

Нагадаємо, заробітчани переказали цього року в Україну майже $10 мільярдів.