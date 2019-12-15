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    Кримінал

    На кордоні з Польщею затримали найбільшу за рік контрабанду бурштину з України

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    На кордоні з Польщею затримали найбільшу за рік контрабанду бурштину з України
    Фото: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

    Зловмисники також везли до Євросоюзу 4 тисячі пачок цигарок

    Польські прикордонники затримали двох українців, які намагалися пронести через кордон найбільшу за рік партію контрабандного бурштину.

    Про це повідомляє пресслужба Прикордонної служби Польщі.

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    У двох українців конфіскували партію бурштину вагою в 103 кг, яку намагалися незаконно переправити через кордон. Партію оцінюють у близько 50 тисяч євро або 1,3 млн грн.

    Окрім бурштину, зловмисники також везли до Євросоюзу 4 тисячі пачок цигарок, що оцінюється на 13 тисяч євро.

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    Інцидент трапився на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Українці переправили товари на польський берег річки Західний Буг. Після затримання передали чоловіків українським прикордонникам.

    Конфіскована партія бурштину, за словами польських прикордонників, є найбільшою за рік.

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    Нагадаємо, у польському місті Лодзь зарізали 24-річного українця, який приїхав на заробітки.

    прикордонники кримінал Польща українці кордон
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