Меркель святкує 66-річчя



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Ангела Меркель - перша жінка на посаді Федерального канцлера Німеччини

Меркель часто називають новою залізною леді Європи

Сьогодні, 17 липня, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначає свій день народження. Їй виповнюється 66 років.

Журнал Forbes у грудні 2019 року назвав Меркель найвпливовішою жінкою року. Вона очолила цей рейтинг вже вдев'яте поспіль. Її часто називають новою залізною леді Європи.

Меркель - перша жінка на посаді Федерального канцлера Німеччини.

В зовнішній політиці Меркель відома своєю беззастережною підтримкою американського курсу, виступаючи за зближення зі США. Але після того, як на президентських виборах 2016 року переміг Дональд Трамп, відносини між Німеччиною та США погіршились. Трамп критикує Німеччину за малі витрати на оборону в рамках НАТО. Також Трамп розкритикував план Німеччини щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2» та за закупівлі російського газу. У червні 2020 року Меркель закликала Європу готуватися до світу без лідерства США.

Меркель підтримала введення санкцій проти Росії на фоні подій на Сході України. У червні 2020 року вона заявила, що Німеччина може запровадити нові санкції проти РФ.

У серпні 2019 року Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не підтримали повернення Росії до «Великої сімки». Меркель заявила, що по Україні не було «достатньо прогресу».

Проте влітку 2020 року Меркель заявила про необхідність продовження діалогу з Росією. За її словами конструктивний діалог необхідно підтримувати, попри російські кампанії з дестабілізації.

Меркель одружена вдруге, дітей не має. Першим її чоловіком, з яким вона одружилася у 1977 році ще в Лейпцигу, був Ульріх Меркель. Розлучилася після переїзду в Берлін після університету (розійшлися у 1981 рік, за рік до офіційного розлучення). Після розлучення залишила його прізвище. Другий чоловік — професор теоретичної і фізичної хімії Університету ім. Гумбольдта Йоахім Зауер. Почала зустрічатися з ним у 1984 році, коли професор ще був у шлюбі. 30 грудня 1998 року вони одружилися.