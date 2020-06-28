Американсько-німецькі відносини не будуть як «до Трампа» і за нового президента, – Маас



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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

Маас назвав двосторонні відносини між ФРН і США «надзвичайно важливими» і наголосив на потребі вдосконалити їх

Можлива поразка Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах не означає повернення американсько-німецьких відносин до стану, в якому вони були до приходу цього президента на посаду.

Таке переконання висловив в інтерв’ю агентству dpa міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

«Той, хто думає, що наявність демократа на посаді (глави держави) поверне до попереднього стану трансатлантичне партнерство, недооцінює структурні зміни, які відбулися», – заявив дипломат.

Він назвав двосторонні відносини між ФРН і США «надзвичайно важливими» і наголосив на потребі вдосконалити їх, адже «в їх теперішній формі вони більше не відповідають вимогам, які пред’являються обома сторонами».

Трамп неодноразово критикував Німеччину за те, як та діє щодо ряду питань, включаючи співпрацю з Росією стосовно газопроводу Nord Stream 2 та те, що ФРН не виконує цілі оборонних витрат НАТО, йдеться у матеріалі.

Новою суперечкою стало повідомлення Трампа про те, що його адміністрація значно скорочує кількість американських військових, які базуються у Німеччині.

Президентські вибори в США відбудуться у листопаді.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Європу готуватися до світу без лідерства США. Меркель заявила, що європейські країни повинні серйозно подумати над новою реальністю, в якій Вашингтон не прагне виконувати роль світового лідера, як раніше.

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