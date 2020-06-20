Меркель заявила, що Німеччина може запровадити нові санкції проти Росії



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Ангела Меркель не виключила санкції проти РФ у зв'язку з вбивством Хангошвілі Фото: Reuters

Санкції проти Росії можуть ввести через убивство чеченця

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження стосуватимуться убивства у Берліні чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Про це пише Deutsche Welle.

Меркель наголосила, що рішення про запровадження санкцій буде прийматися за результатами переговорів з російською стороною.

«Ми залишаємо за собою, до якої реакції ми вдамося, як про це вже заявив міністр закордонних справ (Хайко Маас, - ред.). Спершу нам треба зачекати, що покажуть переговори», - сказала канцлер ФНР, відповідаючи на запитання, чи будуть нові санкції проти РФ за замовне вбивство у Берліні.

За її словами, глави держав і урядів країн ЄС на відеоконференції обговорювали лише секторальні санкції проти Росії, запроваджені за її дії проти України. Ці обмеження вирішили подовжити ще на пів року.

Мерекль також додала, що на рівні ЄС обговорюють запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Бундестаг у 2015 році, які ймовірно здійснило головне управління Генштабу РФ.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

Зазначимо, на тлі підготовки продовження кримського пакета санкцій держсекретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація повинна припинити репресії в окупованому Криму і повернути півострів Україні.