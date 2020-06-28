Меркель хоче діалогу з Росією, попри її кампанії з дестабілізації



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Меркель вважає, що Берлін повинен продовжувати конструктивний діалог з Росією Фото: AFP

Меркель заявила про вагомі причини продовжувати діалог з РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність продовження діалогу з Росією. За її словами конструктивний діалог необхідно підтримувати, попри російські кампанії з дестабілізації.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Німецький канцлер визнала, що дестабілізація та гібридна війна є звичною поведінкою Росії, нагадавши вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі російськими спецслужбами у Берліні.

При цьому Меркель вважає, що є вагомі причини для продовження конструктивного діалогу з Москвою.

«У таких країнах, як Сирія і Лівія, які лежать в безпосередній близькості від Європи, стратегічний вплив Росії великий. Тому я буду й далі прагнути до співпраці», - наголосила вона.