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    У світі

    Меркель хоче діалогу з Росією, попри її кампанії з дестабілізації

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    Меркель вважає, що Берлін повинен продовжувати конструктивний діалог з Росією - Меркель хоче діалогу з Росією, попри її кампанії з дестабілізації
    Меркель вважає, що Берлін повинен продовжувати конструктивний діалог з Росією
    Фото: AFP

    Меркель заявила про вагомі причини продовжувати діалог з РФ

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність продовження діалогу з Росією. За її словами конструктивний діалог необхідно підтримувати, попри російські кампанії з дестабілізації.

    Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

    Німецький канцлер визнала, що дестабілізація та гібридна війна є звичною поведінкою Росії, нагадавши вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі російськими спецслужбами у Берліні.

    При цьому Меркель вважає, що є вагомі причини для продовження конструктивного діалогу з Москвою.

    «У таких країнах, як Сирія і Лівія, які лежать в безпосередній близькості від Європи, стратегічний вплив Росії великий. Тому я буду й далі прагнути до співпраці», - наголосила вона.

    Ангела Меркель вбивство Лівія
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