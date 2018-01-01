Меркель визнала відповідальність Німеччини за Голокост
- Вчора, 23:42
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Меркель прокоментувала зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі
Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що відповідальність за Голокост несе Німеччина і «усвідомлення цього може бути фундаментом добрих відносин з Польщею».
Як повідомляє «Радіо Польша», про це Меркель заявила, коментуючи зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі.
Також канцлер говорить про коректні відносини з Польщею, вона анонсувала, що наступного тижня польський прем’єр відвідає Берлін.
«Як канцлер Німеччини я хочу наголосити, що це ми, Німеччина, несемо відповідальність за події, які відбулися під час Голокосту, під час Шоа в період національного соціалізму. Існували концентраційні табори, за які німці несуть відповідальність. Ця відповідальність надалі існує, і кожен німецький уряд буде за це відповідальний», - наголосила Меркель.
Вона підкреслила, що не має наміру втручатися у внутрішні питання польського законодавства.
Лише з таким підходом Німеччина може формувати позитивне і спільне майбутнє з Польщею та з усією Європою і світом, додала Меркель.
Нагадаємо, МЗС Ізраїлю розраховує, що в процесі розгляду скандального закону про Інститут національної пам’яті Конституційним судом Польщі до закону буде внесено зміни.