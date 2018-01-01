В Ізраїлі відреагували на обіцянку Дуди підписати «антибандерівський» закон

У міністерстві мають надію, що поляки перепишуть закон

МЗС Ізраїлю розраховує, що в процесі розгляду скандального закону про Інститут національної пам’яті Конституційним судом Польщі до закону буде внесено зміни. Про це йдеться у заяві ізраїльського МЗС у відповідь на рішення президента Польщі Анджея Дуди підписати закон, передає видання Israel National News. «Ізраїль продовжує



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У міністерстві мають надію, що поляки перепишуть закон

МЗС Ізраїлю розраховує, що в процесі розгляду скандального закону про Інститут національної пам’яті Конституційним судом Польщі до закону буде внесено зміни.

Про це йдеться у заяві ізраїльського МЗС у відповідь на рішення президента Польщі Анджея Дуди підписати закон, передає видання Israel National News.

«Ізраїль продовжує співпрацювати з владою Польщі та виражає свої застереження стосовно польського закону, зазначивши, що польський президент направив закон до Конституційного суду для роз’яснень, та сподівається перед ухваленням вердикту узгодити зміни і поправки до закону», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише закон «Про Інститут національної пам’яті»,