Мей і Юнкер домовилися про зміни в умовах Brexit



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Для остаточного затвердження його повинен прийняти британський парламент

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодили зміни в умовах Brexit.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляється, сторони домовилися про відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії, і Ірландією - членом ЄС.

Крім того, Лондон і Брюссель погодилися разом працювати над юридичними аспектами цього питання і укласти нову угоду до грудня 2020 року.

Однак Юнкер зазначив, що на подальші переговори про умови виходу не піде. Він сказав, що третього шансу не буде.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей відправиться в Страсбург для обговорення угоди з Brexit.

Нагадаємо, що Британія та ЄС продовжать діалог щодо Brexit.

Раніше повідомлялось, що старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку. Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру.

Як відомо, Brexit може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС.