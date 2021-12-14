Суд у Білорусі дав 18 років колонії чоловіку опозиціонерки Тихановської

У Білорусі оголосили вироки у справі блогерів, активістів і чоловіка Тихановської

У Білорусі суд засудив блогера, чоловіка Світлани Тихановської Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму.

Гомельський обласний суд ухвалив вирок на виїзному засіданні у слідчому ізоляторі, повідомляє Белта.

Сергій Тихановський планував балотуватися у президенти Білорусі, але 29 травня 2020 року його заарештували за звинуваченням у грубому порушенні громадського порядку та втручанні у роботу виборчих комісій. У боротьбу за пост президента Білорусі вступила дружина блогера Світлана Тихановська. Після фальсифікації результатів виборів на користь Лукашенка у Білорусі розпочалися масштабні протести.

У березні 2021 року Тихановському висунули остаточні звинувачення за чотирма статтями КК Білорусі:

ч. 1 ст. 293 (Організація масових заворушень);

ч. 3 ст. 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі);

ч. 2 ст. 191 (Перешкоджання роботі ЦВК);

ч. 1 ст. 342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

У так званій справі Тихановського-Лосика-Статкевича були винесені такі вироки: Сергій Тихановський – 18 років посиленого режиму,

Ігор Лосик – 15 років посиленого режиму,

Микола Статкевич – 14 років,

Артем Саків – 16 років посиленого режиму,

Володимир Циганович – 15 років посиленого режиму,

Дмитро Попов – 16 років посиленого режиму. Сергія Тихановського та інших опозиціонерів засудили

До слова у березні чоловік білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської різко висловився щодо статусу Криму. Він шкодує, що дивився російські канали, й визнає Крим виключно українським. «Не тільки де-юре, але й де-факто».

Нагадаємо, 30 листопада 2020 року, білоруському опозиціонеру Сергію Тихановському висунули нове звинувачення – у розпалюванні соціальної ворожнечі. Опозиціонерові і блогеру Тихановському подовжено термін утримання під вартою ще на три місяці.

Днями Тихановська заявила, що режим Лукашенка тероризує всю Європу.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала останню серію заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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